Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos, estava na lancha que explodiu em Cabo Frio - Reprodução/Redes sociais

Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos, estava na lancha que explodiu em Cabo FrioReprodução/Redes sociais

Publicado 23/06/2024 14:50

Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos, estava internado no Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, desde segunda-feira (17), mas não resistiu aos ferimentos. Na sexta-feira (21), o paciente havia apresentado estado de saúde estável, após passar por cirurgia, mas teve piora significativa logo depois. Rio - Morreu na madrugada deste domingo (23) a segunda vítima da explosão de uma lancha em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio., de 36 anos, estava internado no Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, desde segunda-feira (17), mas não resistiu aos ferimentos. Na sexta-feira (21), o paciente havia apresentado estado de saúde estável, após passar por cirurgia, mas teve piora significativa logo depois.

fotogaleria

Há dois dias, outro ocupante da lancha, um menino de 4 anos , também morreu em decorrência do acidente. A criança teve 100% do rosto queimado e estava internada no mesmo hospital que Aleksandro. Assim como o menino, a segunda vítima fatal da explosão também era natural do Espírito Santo, e estava em Cabo Frio a passeio junto com sua família.

A explosão deixou outras oito pessoas feridas, incluindo um bebê, outra criança e uma mulher grávida. De acordo com Leandro Zerbone, de 26 anos, pai do menino que morreu na sexta-feira (21), a explosão aconteceu logo após o abastecimento do barco.

"O rapaz parou para abastecer a lancha. Nós íamos dar um passeio em Arraial do Cabo e no momento nós estávamos em Cabo Frio. Na hora que foi dar a partida, explodiu no momento. Eu e mais dois colegas caímos na água porque estávamos muito perto do fundo da lancha. O restante do pessoal ficou dentro porque não tinha para onde correr. O pessoal que estava no local para abastecer ajudou a gente. Foi um desespero total", contou.

Outros feridos

O bebê de 1 ano e 5 meses, que também sofreu queimaduras durante a explosão, segue internado em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana. O menino chegou em um helicóptero na unidade na última segunda-feira (17).

Ainda no hospital, com quadro estável estão Nayara Tauslane Andrade, de 22 anos, Caroline Pimentel, 28 anos, e uma menina, de 5. Já no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, também na Região Metropolitana, está Letícia Sampaio, de 26 anos. Ela está grávida de três meses e fez aniversário na terça-feira (18). Seu quadro é considerado estável.

Marinha investiga o caso

A Marinha instaurou um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades sobre o incidente. Segundo a corporação, militares da Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio (DelCFrio) enviaram uma lancha e uma moto aquática ao local para auxiliar as vítimas no dia da explosão. A Marinha ainda destacou que não foi constatada poluição hídrica ocasionada pela embarcação acidentada, identificada como "Eye Sea".

Quando o inquérito for finalizado, o mesmo será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, o qual dará vista à Procuradoria Especial da Marinha, para que adote as medidas previstas.