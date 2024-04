Os corpos foram encontrados sem cabeça. Outros membros também foram cortados - Reprodução

Os corpos foram encontrados sem cabeça. Outros membros também foram cortadosReprodução

Publicado 29/04/2024 21:08

Belford Roxo - Dois homens foram mortos de forma cruel em Belford Roxo, na última sexta-feira (26). As vítimas não foram identificadas, porém de acordo com as informações de moradores locais, elas foram assassinadas na guerra do tráfico local. Os corpos foram encontrados sem as cabeças, que foram arrancadas.

Os dois homens seriam traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) e tentaram tomar uma ponto de venda de drogas da facção Comando Vermelho (CV), na Vila Pauline. Eles teriam sido capturados pelos criminosos do CV, torturados e mortos.



A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está investigando o caso.