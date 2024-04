Equipe do Belford Roxo no último treino para partida com o Mendanha - Divulgação

Publicado 27/04/2024 17:14

Belford Roxo - O Belford Roxo Sub-16, líder invicto da Copa União de Base Banlek, entra em campo neste domingo (28), às 14h40, no Centro de Treinamento do Mendanha, em Campo Grande, contra o Mendanha Futebol Clube, na partida válida pela sétima rodada da competição. Com 18 pontos, três a mais que o time da casa, a equipe belforroxense vai procurar manter os 100% de aproveitamento.



“Sabemos que será um jogo difícil, porque o Mendanha é o terceiro colocado, mas estamos treinando incansavelmente, para continuar com a sequência de vitórias”, disse o lateral direito Kevin.

O lateral direito Kevin sabe da dificuldade contra o time do Medanha Divulgação



Os Sinistrinhos de Bel comandados pelo técnico David Fernandes estão na ponta da tabela de classificação desde a terceira rodada do campeonato, sem derrota ou empate.

