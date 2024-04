A vacina contra a gripe não tem contraindicação, apenas não sendo recomendada para pessoas com sintomas de resfriado - Henrique Gomes / PMBR

Publicado 25/04/2024 13:37

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), mobilizou no último final de semana, todas as salas de vacina do município para o "Dia D contra a gripe". O foco da campanha é a proteção contra o vírus influenza (causador da gripe), mas também servirá para a população atualizar seus cartões de vacinação. Documentos necessários: RG, Cartão do SUS e Comprovante de Residência



O público-alvo foram crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade; idosos com 60 anos ou mais; trabalhadores da saúde; gestantes; puérperas; professores do ensino básico e superior, povos indígenas; quilombolas e pessoas em situação de rua. A vacina contra a gripe não tem contraindicação, apenas não sendo recomendada para pessoas com sintomas de resfriado.

A campanha foi uma oportunidade para colocar a caderneta de vacinação em dia Henrique Gomes / PMBR



Aproveitar a oportunidade



A aposentada e moradora da Piam, Eliana dos Santos, 73 anos, esteve presente na Policlínica Neuza Goulart Brizola, no Centro. “A vacina evita muita coisa, ainda mais pra mim que tenho problema de alergia. Então é importante que venham, pois vale a pena”, comentou Eliana. “Todos deveriam aproveitar a oportunidade como essa pois a gripe não é brincadeira, seja para crianças, ou adultos. As vacinas ajudam e muito a saúde da nossa população”, acrescentou a enfermeira moradora da Vila Dagmar, Viviane de Abreu, de 36 anos, ao lado de seu filho Guilherme, de 5 anos.

A enfermeira Viviane de Abreu, ao lado do filho Guilherme destacou a importância das vacinas Henrique Gomes / PMBR