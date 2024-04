A secretária de Assistência Social de Belford Roxo, Clarice Santos, com pastores e representantes do Governo Federal - Jeovani Campos / PMBR

Publicado 24/04/2024 21:47

Belford Roxo - Nesta quarta-feira (24), o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), através da secretaria de Inclusão Socioeconômicas, contemplou Belford Roxo promovendo o Seminário com Comunidades Evangélicas. O evento foi realizado no Teatro da Cidade, reunindo pastores e lideranças evangélicas de igrejas do município. Na pauta de discussão estava o encaminhamento dos programas sociais do governo federal às pessoas que mais precisam.



Esse seminário precede à visita em Belford Roxo do Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social e Combate à Fome Wellington Dias, que na ocasião assinou um Protocolo de intenções com a aliança de pastores, com o objetivo a inserção de pessoas em situação de vulnerabilidade social nos programas sociais do Governo Federal por meio de capacitação de qualificação para o emprego e empreendedorismo.



O secretário adjunto de Assuntos Religiosos, Issan Almada, explicou a ideia do seminário. “O MDS enxergou que as igrejas são essa ponte para que os benefícios sociais do Governo Federal cheguem na ponta, pois as igrejas estão em locais, na comunidade, onde o Estado não chega. Então, ninguém melhor do que a igreja para saber qual é a real necessidade da comunidade”, frisou.



Um dos palestrantes e diretor do Departamento de Apoio à Inserção no Trabalho da Secretaria de Inclusão Socioeconômica do MDS, Saumineo Nascimento, afirmou que o objetivo é que os programas sociais atendam àqueles que ainda não estão sendo beneficiados. “Hoje falamos sobre diversos programas, entre alguns deles como o de microcréditos para apoiar os empreendedores que querem investir; do decreto que o governo assinou para novas operações de crédito; das ações para inserir essas pessoas no mercado de trabalho; sobre os programas sociais que temos para famílias, entre outros. Poderemos ter mais se as pessoas tiverem o conhecimento de como elas podem acessar tais programas”, finalizou Saumineo.



Importância do cadastro Único



A gerente de Projetos do MDS, Adriana Correia, levou cinco secretárias do Ministério para falar sobre os programas do Governo Federal. "Entre os envolvidos, está o Cadastro Único, que hoje temos mais de 95 milhões de pessoas inscritas e é necessário estar nele para entrar em qualquer programa social", afirmou. "Além dele, o seminário abordou sobre o Bolsa Família, ‘Minha Casa, Minha Vida’ da Caixa Econômica Federal, Programa Redução da Pobreza da Inclusão Socioeconômica, Assistência Social, Participação Social e Diversidade e Minas e Energia", finalizou Adriana.

A secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Clarice Santos, informou que a Prefeitura de Belford Roxo dispõe de 13 Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) funcionando diariamente. Dados apresentados pelos técnicos do MDS, durante o encontro, informaram que mais de 76 mil pessoas já foram atendidas pelo Programa Bolsa Família, neste mês de abril, em Belford Roxo. “Nossas ações sociais vão além dos Cras. Estamos nos programando para levar assistência social a todos os bairros do município semanalmente”, anunciou a secretária. “Esse seminário é de grande relevância, pois as igrejas chegam onde não conseguimos ir. Vamos promover outros encontros disse”, sugeriu.



