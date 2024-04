A ocorrência policial com a motocicleta recuperada foi registrada na 54ª DP - Dani Souza / 39º BPM

Publicado 24/04/2024 14:55

Belford Roxo - Dois suspeitos que circulavam uma motocicleta roubada, foram presos por policiais miliares do 39º BPM (Belford Roxo), na manhã desta quarta-feira (24), na Avenida Nova Aurora, em Belford Roxo.



Na ação, os agentes faziam um patrulhamento quando abordaram a dupla que circulava em alta velocidade pela via. Após verificação, foi constada que a motocicleta havia sido roubada no município de Mesquita.

A motocicleta recuperada e os suspeitos foram encaminhados para o registro da ocorrência policial na 54ª DP (Belford Roxo).