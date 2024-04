A ocorrência policial com a motocicleta recuperada foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

Publicado 20/04/2024 19:55 | Atualizado 20/04/2024 19:59

Belford Roxo - Dois suspeitos foram presos com uma motocicleta roubada (Honda), na tarde deste sábado (20), por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na Rua Urucurana, no bairro Itaipu, em Belford Roxo.

Na ação, os agentes faziam um patrulhamento pela região quando perceberam os dois homens na motocicleta em alta velocidade, sem placa de identificação. Após ordem de parada, os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados pelos policiais militares.



Após verificação, constatou-se que a moto havia sido roubada em Nova Iguaçu, com registro da ocorrência na 58º DP (Posse).

Os dois homens foram encaminhados para o registro da ocorrência policial na 54ª DP (Belford Roxo).