Publicado 19/04/2024 11:47 | Atualizado 19/04/2024 12:18

Belford Roxo - Com toda simpatia, irreverência, alegria, beleza e espontaneidade, que são suas principais características, a nova rainha da Inocentes de Belford Roxo, Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa e da rainha da Bangu Weni, visitou nesta quinta-feira (18), a quadra de ensaios, no Parque São Vicente, juntamente com sua comitiva, sendo recebida pela presidência da escola e alguns componentes.



“Não esperava receber esse carinho todo, pensei que vinha só conhecer a quadra, mas na verdade ganhei uma chuva de amor. Obrigado presidente Reginaldo Gomes, estou muito feliz. Que venha o carnaval de 2025”, afirmou a rainha de bateria da Inocentes do carnaval de 2025, Darlin Ferrattry.

A nova majestade com componentes da Inocentes de Belford Roxo Divulgação



Em sua nova casa, Darlin foi recebida pelo presidente Ícaro Ribeiro, presidentes de Honra, diretores da Cadência da Baixada de mestre Washington Paz, carnavalesco Cristiano Bara, casal de mestre-sala e porta-bandeira, passistas, diretores de harmonia, baianas e fãs.

Darlin com sua irreverência Divulgação



Os ritmistas fizeram uma bossa e a nova majestade caiu no samba, logo após as apresentações foi servido um coquetel.

Darlin com casal de mestre-sala e porta-bandeira e carnavalesco Divulgação



A empresária deixou o posto no Império Serrano, que ocupava desde 2020, irá definir a data da festa de sua coroação, na agremiação azul, vermelha e branca.