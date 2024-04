O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, destacou a importância da capacitação - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 17/04/2024 18:02

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Educação, deu início nesta quarta-feira (17), a uma formação continuada para os profissionais da rede municipal de ensino. O primeiro dia de capacitação – que irá acontecer durante toda a semana - foi para os gestores educacionais e organizado pela equipe da Editora Uniavan, no polo Cederj, em São Bernardo.



Ao longo de toda a semana, gestores, especialistas e professores da rede municipal de ensino participarão da capacitação que oferecerá um programa completo com palestras que contribuem com a evolução do trabalho escolar. O evento de abertura contou com a presença do secretário municipal de Educação, Denis Macedo, e a palestrante responsável foi a mestre em Educação e especialista na área de Linguagens da editora, Lúcia Miranda.

O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, destacou a importância da capacitação. “Esse momento faz parte do nosso calendário e é fundamental para equipar os profissionais com conteúdos e informações atualizadas para potencializar as suas atividades”, frisou. “Temos hoje nas salas de aula um novo material integrado que segue o padrão de qualidade adequado para as diferentes faixas etárias dos nossos alunos”, concluiu Denis.



Plataforma aliada



A coordenadora da Editora Uniavan, Daiana Salvador, participou do evento de abertura da capacitação. "Estamos presentes para assegurar a formação continuada dos profissionais da educação em Belford Roxo com todos os saberes necessários para o uso do Sistema de Ensino Uniavan", comentou. "Essa plataforma é uma grande aliada dos educadores dando acesso à tecnologia digital, aplicação de provas e outros materiais que beneficiam os alunos durante as práticas pedagógicas", acrescentou Daiana.

Para a gestora educacional da Escola Municipal Capela São José, Leny Bittencourt, a experiência foi uma ótima oportunidade de orientação pedagógica. "Me sinto honrada de participar desse momento enriquecedor que certamente vai aperfeiçoar todo o trabalho já realizado nas unidades", relatou. "O mundo está sempre em transformação, portanto é essencial aproveitar das novas tecnologias e integrá-las nas salas de aula", finalizou Leny.

