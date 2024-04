No Parque São José, o prefeito Waguinho e o secretário Matheus Carneiro ouviram atentamente as demandas dos moradores - Rafael Barreto/PMBR

No Parque São José, o prefeito Waguinho e o secretário Matheus Carneiro ouviram atentamente as demandas dos moradoresRafael Barreto/PMBR

Publicado 16/04/2024 17:20 | Atualizado 16/04/2024 19:39

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, visitou nesta terça-feira (16), diversos bairros para verificar o andamento de obras realizadas pela Prefeitura. Acompanhado de uma comitiva formada pela deputada federal e primeira-dama Daniela do Waguinho, secretários e autoridades municipais, Waguinho também atendeu às demandas dos moradores.



Na rua Aracuã, bairro Hinterlândia, o prefeito anunciou que as obras de concretagem e pavimentação asfáltica serão concluídas e inauguradas em breve. Em seguida, a comitiva visitou a rua Breno de Souza Alves, uma das vias que receberam intervenções de saneamento e asfaltamento em Santa Maria. Já no Bom Pastor, o prefeito percorreu a Avenida Marcovaldi, que está sendo contemplada com um novo asfalto em toda extensão e também ganhará uma nova iluminação de led. Em Nova Aurora, Waguinho caminhou pelas ruas e ouviu moradores que agradeceram pelas obras de urbanização, assim como na estrada Aníbal da Mota, no Parque São José.

Prefeito Waguinho (terceiro da esquerda para a direita), acompanhado pela deputada Daniela do Waguinho e pelo secretário Matheus Carneiro, percorreu a Estrada Marcovaldi Rafael Barreto/PMBR



“Quero tranquilizar as famílias belforroxenses, porque estamos trabalhando a todo vapor para concluir e inaugurar todas as obras em andamento”, pontuou Waguinho. “Seguimos empenhados em levar dignidade e qualidade de vida, comemorando cada conquista que fortalece o desenvolvimento e progresso da cidade”, completou o prefeito.



Bairros transformados



A deputada federal e primeira-dama Daniela do Waguinho reforçou o compromisso com os moradores. “É gratificante caminhar pelos bairros que estão sendo transformados através dos recursos federais, frutos de minhas emendas parlamentares, que foram aplicados com excelência”, frisou Daniela. “Continuaremos a investir em infraestrutura e mobilidade urbana para garantir o bem-estar de todos na cidade”, acrescentou o secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro. “Quero tranquilizar as famílias belforroxenses, porque estamos trabalhando a todo vapor para concluir e inaugurar todas as obras em andamento”, pontuou Waguinho. “Seguimos empenhados em levar dignidade e qualidade de vida, comemorando cada conquista que fortalece o desenvolvimento e progresso da cidade”, completou o prefeito.A deputada federal e primeira-dama Daniela do Waguinho reforçou o compromisso com os moradores. “É gratificante caminhar pelos bairros que estão sendo transformados através dos recursos federais, frutos de minhas emendas parlamentares, que foram aplicados com excelência”, frisou Daniela. “Continuaremos a investir em infraestrutura e mobilidade urbana para garantir o bem-estar de todos na cidade”, acrescentou o secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.

A deputada federal Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho e secretário Matheus Carneiro visitaram o Centro Especializado de Reabilitação às Crianças Neuroatípicas, que está em fase de conclusão Rafael Barreto/PMBR



O comerciante e morador do Parque São José, Marcos Mendonça, de 42 anos, comentou sobre as benfeitorias. “Acompanhei todo o processo das obras até a chegada do asfalto. É um momento de alegria e satisfação para toda a comunidade”, ressaltou Marcos. “Um asfalto de qualidade na porta de casa é um sonho, só podemos agradecer pelos avanços que vivemos na cidade”, complementou o feirante Israel Berto, de 45 anos, com o filho Adriel, 6. O comerciante e morador do Parque São José, Marcos Mendonça, de 42 anos, comentou sobre as benfeitorias. “Acompanhei todo o processo das obras até a chegada do asfalto. É um momento de alegria e satisfação para toda a comunidade”, ressaltou Marcos. “Um asfalto de qualidade na porta de casa é um sonho, só podemos agradecer pelos avanços que vivemos na cidade”, complementou o feirante Israel Berto, de 45 anos, com o filho Adriel, 6.

O vereador Igo Menezes, prefeito Waguinho, deputada Daniela do Waguinho e secretários Matheus come estudantes no Parque São José Rafael Barreto/PMBR



A comitiva também esteve na nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Padre Bruno, no Parque dos Ferreiras, para acompanhar os atendimentos, além de fiscalizar as obras de construção do Centro Especializado de Reabilitação às Crianças Neuroatípicas, na Vila Joana, Piam. A comitiva também esteve na nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Padre Bruno, no Parque dos Ferreiras, para acompanhar os atendimentos, além de fiscalizar as obras de construção do Centro Especializado de Reabilitação às Crianças Neuroatípicas, na Vila Joana, Piam.