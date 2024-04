Representantes da empresa conferem a planta juntamente com o secretário Denis Macedo, a deputada Daniela do Waguinho e o secretário Matheus Carneiro - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 15/04/2024 15:55

Belford Roxo - Secretários municipais de Belford Roxo e a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho, vistoriaram nesta segunda-feira (15), as obras de construção da nova escola padrão no bairro Santa Maria, localizada na Avenida Joaquim da Costa Lima.



De acordo com o projeto, a unidade escolar terá capacidade para mil alunos com oitos salas climatizadas e a tecnologia inovadora de telas interativas. A estrutura também apresentará um amplo refeitório, quadra poliesportiva, vestiários, biblioteca e rampas de acessibilidade.

A escola municipal levará o nome de Daniel de Souza, em homenagem ao pai da primeira-dama Daniela do Waguinho, que faleceu aos 80 anos (vítima de Covid), em setembro de 2020. “É muito gratificante participar dos avanços da cidade que acontecem em todos os setores, e a educação é um dos pilares dessa gestão realizadora”, resumiu. “Será uma homenagem emocionante ao meu pai nesta unidade que vai ensinar valores importantes e preparar os alunos para uma vida brilhante”, completou Daniela do Waguinho.



Legado de transformação



O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, participou da visita nas obras. "Sabemos que uma educação de qualidade forma bons cidadãos e esta nova unidade vai assegurar que os alunos tenham ótimas condições para continuar esse legado de transformação", frisou Denis. "Vamos entregar um espaço confortável, moderno e seguro. Investir na educação é acreditar na mudança e em um futuro melhor", completou o secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.

Estiveram presentes também os secretários Odair Cunha (Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios), André Rocha (Comunicação Social) e a subsecretária Ana Titonel (Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios).