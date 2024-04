A rua Manoel Corrêa foi asfaltada, começando na altura da rua Marly dos Santos Garcês e indo até o final dela - Divulgação / PMBR

Publicado 11/04/2024 19:15

Belford Roxo - Buscando melhorias no município e a uma qualidade na condição do asfalto, a Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios, realizou uma obra de asfaltamento na rua Manoel Corrêa, no bairro Andrade de Araújo.

Foram utilizados em torno de 10 caminhões com asfalto para cobrir cerca de 200 metros de extensão Divulgação /PMBR



A Rua Manoel Corrêa foi asfaltada, começando na altura da rua Marly dos Santos Garcês e indo até o final dela, que faz ligação direta com a Avenida Nunes Sampaio. O trabalho de pavimentação busca garantir uma superfície adequada, durável e confortável, para proporcionar mais segurança para os condutores da região. Foram utilizados em torno de 10 caminhões com asfalto para cobrir pouco mais de 200 metros de extensão.