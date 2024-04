Quem tem o nome na listagem e perdeu a data poderá retirar o cartão Recomeçar na repescagem - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 10/04/2024 16:16

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo fará neste sábado (13), das 9h às 12h, no Ciep Constantino Reis, em São Bernardo, uma “repescagem” para a retirada do Cartão Recomeçar. A iniciativa é válida somente para quem está na listagem e perdeu o prazo. O auxílio é concedido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro para as famílias vítimas de inundação/alagamento e é oferecido na forma de um cartão de débito no valor de R$3 mil reais, em parcela única.



Os cartões que não forem retirados neste sábado (13), serão devolvidos ao Governo do Estado do Rio de Janeiro. Os documentos necessários são (originais e cópia): CPF, Identidade, NIS, Laudo da Defesa Civil, Comprovante de Residência (mesmo endereço do laudo da Defesa Civil em nome do solicitante).

Os cartões que não forem retirados neste sábado (13), serão devolvidos ao Governo do Estado do Rio de Janeiro