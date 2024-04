Além do prêmio, a iniciativa liderada pelo professor recebeu o Selo de Empreendimento Sustentável Shell Iniciativa Jovem - Divulgação / IFRJ Belford Roxo

Publicado 09/04/2024 16:24

Belford Roxo - O Museu do Amanhã, na região central do Rio de Janeiro, sediou no último mês, o evento de encerramento do Shell Iniciativa Jovem de 2023, celebrando empreendedores e projetos com impacto social positivo. Entre os participantes, estava Estevão Leite, professor do Campus Belford Roxo do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ), reconhecido como um dos 10 principais destaques pelo seu trabalho na criação da Rede Refugia, por projeto inovador de colaboração entre migrantes, refugiados e organizações.

A Rede Refugia, concebida durante a pesquisa de mestrado em Engenharia de Produção na COPPE/UFRJ e posteriormente continuada no doutorado, é uma plataforma inovadora que conecta migrantes, refugiados e organizações interessadas em colaborar para fornecer moradia, emprego, alimentação e outras oportunidades, sejam elas financeiras ou não. O projeto destaca o protagonismo de migrantes e refugiados no processo de acolhimento e integração no Brasil.

Além do prêmio, a iniciativa liderada pelo docente recebeu o Selo de Empreendimento Sustentável Shell Iniciativa Jovem, após uma auditoria que comprovou sua sustentabilidade e conduta ética.

Para Estevão Leite, que leciona empreendedorismo, a participação na aceleração do Shell Iniciativa Jovem representou uma oportunidade única de aplicar os conhecimentos construídos em sala de aula. Ele destaca que o empreendedorismo deve ser analisado criticamente, pois as oportunidades variam consideravelmente dependendo de fatores como cor, gênero, origem e orientação sexual. A Rede Refugia, segundo o professor, materializa a função social da pesquisa e demonstra o papel fundamental que a ciência e a academia brasileira podem e devem desempenhar na solução de questões humanitárias e sociais.