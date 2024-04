A ouvidora-geral de Belford Roxo, Joice Bigatti, destacou a importância de sediar o evento - Rafael Barreto / PMBR

A ouvidora-geral de Belford Roxo, Joice Bigatti, destacou a importância de sediar o eventoRafael Barreto / PMBR

Publicado 08/04/2024 15:52

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Ouvidoria-Geral do município, em parceria com a Associação Brasileira de Ouvidores/Ombudsman (ABO/RJ), promoveu na sexta-feira (05), o 2° Encontro Regional de Ouvidores do Rio – Região Metropolitana, no Teatro da Cidade. O evento reuniu autoridades de diversas esferas e representantes de ouvidorias municipais com uma programação repleta de palestras.



A abertura foi realizada pelo presidente da ABO/RJ, Rui Maldonado, passando a palavra para a presidente nacional da ABO, Adriana Alvim, que abordou o tema “A Ouvidoria Estratégica – Guardiã das Boas Práticas e do Diálogo Institucional”. O coordenador administrativo de Proteção de Dados da Central Logística, Fernando Kaczelnik palestrou sobre “A LGPD e LAI nas atividade de Ouvidoria”. O auditor federal de Finança e Controle (AFFC) e responsável pelo Núcleo de Ações de Ouvidoria e Prevenção à Corrupção (NAOP) da CGU Regional do Rio de Janeiro, Lidienio Lima, pontuou sobre “Fala.BR – Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação”. O jovem João Guilherme Moraes também relatou sobre sua experiência como ouvidor-mirim no município.

O 2° Encontro Regional de Ouvidores do Rio ? Região Metropolitana evento reuniu autoridades de diversas esferas e representantes de ouvidorias municipais Rafael Barreto/PMBR



Benefícios para o cidadão



A ouvidora-geral de Belford Roxo, Joice Bigatti, destacou a importância de sediar o evento. “Estamos muito felizes com a presença das autoridades que fortalecem o trabalho realizado em benefício do cidadão nas ouvidorias de toda região metropolitana”, frisou. “Apresentamos os serviços da Tenda Itinerante e o Programa da Ouvidoria-mirim que reforçam o poder transformador dessa experiência humanizada”, completou Joice.



O presidente da ABO/RJ, Rui Maldonado, parabenizou pela organização do encontro e destacou a importância dos debates. “Reconhecemos o esforço extraordinário dos ouvidores belforroxenses que promoveram esse evento de pautas e debates que estimulam o desenvolvimento fundamental para a nossa atividade”, ressaltou Rui. “Seguimos com a missão e o compromisso de contribuir nos avanços e acolhimento dos ouvidores, no presente e futuro, trocando experiências e trabalhando na aproximação de parcerias”, completou a presidente nacional da ABO, Adriana Alvim. A ouvidora-geral de Belford Roxo, Joice Bigatti, destacou a importância de sediar o evento. “Estamos muito felizes com a presença das autoridades que fortalecem o trabalho realizado em benefício do cidadão nas ouvidorias de toda região metropolitana”, frisou. “Apresentamos os serviços da Tenda Itinerante e o Programa da Ouvidoria-mirim que reforçam o poder transformador dessa experiência humanizada”, completou Joice.O presidente da ABO/RJ, Rui Maldonado, parabenizou pela organização do encontro e destacou a importância dos debates. “Reconhecemos o esforço extraordinário dos ouvidores belforroxenses que promoveram esse evento de pautas e debates que estimulam o desenvolvimento fundamental para a nossa atividade”, ressaltou Rui. “Seguimos com a missão e o compromisso de contribuir nos avanços e acolhimento dos ouvidores, no presente e futuro, trocando experiências e trabalhando na aproximação de parcerias”, completou a presidente nacional da ABO, Adriana Alvim.