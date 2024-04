Jogadores do Belford Roxo comemoram um dos muitos gols marcados contra o Profute no Estádio Nélio Gomes - Pedro Henrick / SEBR

Publicado 08/04/2024 10:00

Belford Roxo - Aconteceu na manhã de domingo (07), no Estádio Nélio Gomes, no bairro São Bernardo, a maior goleada no seu gramado, em uma partida oficial desde sua fundação em 2020. A Sociedade Esportiva Belford Roxo, categoria Sub-16, goleou o Itaboraí Profute por 13 a 0, pela quarta rodada da Copa União de Base Banlek 2024. Os gols foram marcados por: Cauê, Arthur (2), Cauã (2), Chico Bala, Arão, Breno, Paquetá, José Henrique, Guilherme, Gustavo Borges e João Vitor.



“Toda a metodologia que usamos nos treinos foram praticadas por todo time, durante o jogo de hoje, somada a garra e vontade de vencer. A goleada é um prêmio e um incentivo para brigarmos pelo título da competição. Parabéns sinistrinhos!”, falou o técnico do Sub-16, David Fernandes.

O Profute não conseguiu segurar o ímpeto e a qualidade do Belford Roxo Pedro Henrick / SEBR



A equipe de Bel, atual vice-líder da competição, entra em campo novamente, no próximo domingo (14), novamente no Estádio Nélio Gomes, enfrentando o 7 de abril.

