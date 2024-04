O segurança José Milton com Tatiana Monteiro, deputada Daniela do Waguinho e Flávia Reis - Rafael Barreto/PMBR

O segurança José Milton com Tatiana Monteiro, deputada Daniela do Waguinho e Flávia ReisRafael Barreto/PMBR

Publicado 05/04/2024 16:41 | Atualizado 05/04/2024 16:43

Belford Roxo - O Movimento União BR, entidade especialista em criar hubs de emergência pelo mundo, em parceria com o Banco Itaú Unibanco e a Prefeitura de Belford Roxo, realizou nesta quinta-feira (04), uma entrega de fogões e geladeiras para as vítimas das enchentes de janeiro no município.



Famílias dos bairros Vila Jolá e Santa Maria foram contempladas com a ação de ajuda humanitária. Através de um cadastro realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, os munícipes receberam os kits doados.



A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho esteve presente durante a ação. "É com muita alegria que estamos ajudando às famílias em situação de vulnerabilidade através dessa união de forças. Faremos tudo que for possível para normalizar a vida das vítimas das enchentes", afirmou Daniela, acompanhada do secretário municipal de Fazenda, Marcos Fernando Ximenes, e do secretário especial de administração tributária, Luciano Lima.

Flávia Reis e Tatiana Monteiro entregaram os eletrodomésticos ao morador Rafael Monteiro Rafael Barreto / PMBR



Apoio às comunidades



A fundadora do Movimento União BR, Tatiana Monteiro de Barros, e a gestora da ONG Instituto da Criança, Flávia Reis, visitaram as casas e participaram das entregas. "Nossa missão continua apoiar as comunidades que mais precisam. As regiões mais afetadas serão assistidas com soluções que certamente deixarão um legado desse trabalho. É gratificante estar presente, ver de perto as entregas sendo feitas e trazer esperança para as pessoas.", destacou Tatiana Monteiro de Barros.



A estofadora e moradora de Vila Jolá, Tânia Maria Dias, de 60 anos, expressou gratidão pelos novos eletrodomésticos. "Eu perdi tudo nas enchentes e estou muito feliz por ganhar esse kit, agora a vida vai melhorar", relatou Tânia. "Esses presentes representam um momento especial, de esperança e de reconhecimento", acrescentou o segurança José Milton, 58 anos. A fundadora do Movimento União BR, Tatiana Monteiro de Barros, e a gestora da ONG Instituto da Criança, Flávia Reis, visitaram as casas e participaram das entregas. "Nossa missão continua apoiar as comunidades que mais precisam. As regiões mais afetadas serão assistidas com soluções que certamente deixarão um legado desse trabalho. É gratificante estar presente, ver de perto as entregas sendo feitas e trazer esperança para as pessoas.", destacou Tatiana Monteiro de Barros.A estofadora e moradora de Vila Jolá, Tânia Maria Dias, de 60 anos, expressou gratidão pelos novos eletrodomésticos. "Eu perdi tudo nas enchentes e estou muito feliz por ganhar esse kit, agora a vida vai melhorar", relatou Tânia. "Esses presentes representam um momento especial, de esperança e de reconhecimento", acrescentou o segurança José Milton, 58 anos.

Cláudio Silva conversou com a deputada federal Daniela do Waguinho em com Tatiana Monteiro Rafael Barreto / PMBR



O Movimento União BR é uma organização apartidária especializada em hubs de emergência e ajuda humanitária, com ações nacionais e internacionais, e já ajudou mais de 27 milhões de pessoas, desde 2020.

O Movimento União BR é uma organização apartidária especializada em hubs de emergência e ajuda humanitária, com ações nacionais e internacionais, e já ajudou mais de 27 milhões de pessoas, desde 2020.