As obras em São Bernardo estão contemplando diversas ruas - Kristian Amarante/PMBR

As obras em São Bernardo estão contemplando diversas ruasKristian Amarante/PMBR

Publicado 04/04/2024 19:16

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios, está realizando obras de asfaltamento no São Bernardo. As ruas Ibitinga, Paraguaçu e Juruá foram as primeiras a receberem o asfalto, enquanto as ruas Buruti e Caetés serão as próximas a serem contempladas.

Até o final da semana as ruas Buruti e Caetés deverão ser pavimentadas Kristian Amarante/PMBR



No início da semana, as ruas Ibitinga e Paraguaçu foram asfaltadas, a partir do início delas que faz ligação direta com a Avenida Joaquim da Costa Lima e indo até a Rua Juruá, que foi completamente asfaltada. Foram em torno de 322 toneladas de asfalto em 14 caminhões para cobrir cerca de 600 metros de extensão nas três ruas. As ruas Buruti e Caetés estão previstas para serem pavimentadas até o final da semana. No início da semana, as ruas Ibitinga e Paraguaçu foram asfaltadas, a partir do início delas que faz ligação direta com a Avenida Joaquim da Costa Lima e indo até a Rua Juruá, que foi completamente asfaltada. Foram em torno de 322 toneladas de asfalto em 14 caminhões para cobrir cerca de 600 metros de extensão nas três ruas. As ruas Buruti e Caetés estão previstas para serem pavimentadas até o final da semana.