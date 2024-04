Jaqueline Gomes foi convidada para participar da 10ª edição da Brazil Conference, organizada pela comunidade brasileira de estudantes e pesquisadores em Boston (EUA) - Divulgação / IFRJ Belford Roxo

Publicado 03/04/2024 22:14





Jaqueline foi convidada para participar, em abril, da 10ª edição da Brazil Conference, organizada pela comunidade brasileira de estudantes e pesquisadores em Boston (EUA), que desde 2015 tem a missão de estabelecer um espaço plural para o debate e a criação de ideias sobre o futuro do Brasil.



Na oportunidade ela compartilhará suas pesquisas e experiências no campo da saúde mental e da participação política, em intersecção com diversidade sexual, étnico-racial e de gênero, junto a outros colegas pesquisadores de renome, autoridades e lideranças de nível internacional, incluindo Edmund Phelps, prêmio Nobel de Economia e Dan Shapiro, PhD em Psicologia e um dos principais nomes do mundo na resolução de conflitos, com os quais irá interagir e formar conexões de valor.



Para a docente, é uma honra e uma responsabilidade representar a riqueza da produção científica do Brasil. “Há o simbolismo de ser uma mulher trans negra, candomblecista e de origem periférica, que resiste produzindo conhecimento científico aliado a participação social”.



Jaqueline, que trabalha no Campus Belford Roxo, possui Pós-Doutorado há dez anos, é pesquisadora com dezenas de publicações científicas, docente permanente de dois programas de Pós-Graduação, em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e em Ensino de História na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, escritora, ativista com experiência de quem presidiu diversas organizações do movimento LGBTI+ e que foi a primeira gestora do Sistema de Cotas para Negras e Negros da Universidade de Brasília, há o simbolismo de ser uma mulher trans negra, candomblecista e de origem periférica que resiste produzindo conhecimento científico aliado a participação social.



O processo até a confirmação da sua presença não foi simples. A professora passou por uma seleção que contou com mil pesquisadores, dos quais apenas cinco foram escolhidos para representarem a pesquisa brasileira no evento. "Houve um processo de inscrição seguido por uma seleção complexa, com diversas etapas até a escolha do meu nome e dos outros quatro colegas. Eu me inscrevi porque achei que seria importante que conhecessem a minha pesquisa principal, sobre saúde mental de minorias sexuais e de gênero", relata.



Desde 2019 Jaqueline coordena no Brasil a pesquisa SMILE, uma iniciativa da Duke University (EUA) em parceria com a Fiocruz e o IFRJ, que trata da saúde mental e bem-estar de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Intersexo e outras pessoas discriminadas em função da sua orientação sexual, identidade de gênero e/ou expressão de gênero (LGBTI+) em países de baixa e média renda, e objetiva alcançar 10.500 pessoas em nosso país, no Quênia e no Vietnã.