Secretário Matheus Carneiro, prefeito Waguinho e secretário Tuninho Medeiros vistoriaram as obras - Kristian Amarante/PMBR

Secretário Matheus Carneiro, prefeito Waguinho e secretário Tuninho Medeiros vistoriaram as obrasKristian Amarante/PMBR

Publicado 02/04/2024 17:52

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), acompanhado dos secretários municipais Matheus Carneiro (Gestão e Inovação em Serviços Públicos) e Tuninho Medeiros (Habitação e Urbanismo), visitaram na terça-feira (02) as obras de asfaltamento na Rua do Ouvidor, no Parque Amorim. Mais de 25 ruas do bairro receberão a nova massa asfáltica.

A Rua do Ouvidor, no Parque Amorim, está sendo asfaltada. Mais 25 ruas receberão também a massa asfáltica Kristian Amarante/PMBR



O prefeito Waguinho atendeu moradores do bairro e percorreu o caminho do novo asfalto da Rua do Ouvidor. “É tempo de celebrar mais essa conquista para os moradores do Parque Amorim, onde já realizamos um grande pacote de obras na região que será concluído com um asfalto de qualidade”, frisou Waguinho. “No próximo sábado, dia 6 de abril, iremos entregar a nova UPA no Parque dos Ferreiras que também faz parte do legado de transformação na região para ampliar a qualidade de vida das famílias belforroxenses”, complementou o prefeito Waguinho. O prefeito Waguinho atendeu moradores do bairro e percorreu o caminho do novo asfalto da Rua do Ouvidor. “É tempo de celebrar mais essa conquista para os moradores do Parque Amorim, onde já realizamos um grande pacote de obras na região que será concluído com um asfalto de qualidade”, frisou Waguinho. “No próximo sábado, dia 6 de abril, iremos entregar a nova UPA no Parque dos Ferreiras que também faz parte do legado de transformação na região para ampliar a qualidade de vida das famílias belforroxenses”, complementou o prefeito Waguinho.

Secretário Tuninho Medeiros, prefeito Waguinho e secretário Paulo Sérgio (Mano) percorreram a Rua do Ouvidor Kristian Amarante/PMBR



O pespontador e morador do Parque Amorim, Jorge Amador, de 54 anos, conferiu de perto a chegada do asfalto. “Reconheço todos os esforços da gestão municipal na realização de benfeitorias no bairro e nos quatros cantos da cidade”, comentou. “O asfalto significa avanço, deixa a rua organizada, os pedestres mais limpos e traz segurança para a comunidade”, completou Jorge. O pespontador e morador do Parque Amorim, Jorge Amador, de 54 anos, conferiu de perto a chegada do asfalto. “Reconheço todos os esforços da gestão municipal na realização de benfeitorias no bairro e nos quatros cantos da cidade”, comentou. “O asfalto significa avanço, deixa a rua organizada, os pedestres mais limpos e traz segurança para a comunidade”, completou Jorge.

O pespontador e morador do Parque Amorim, Jorge Amador, de 54 anos, conferiu de perto a chegada do asfalto Kristian Amarante/PMBR