De acordo com as investigações, o acusado praticou atos libidinosos com uma menor de idade em 2015 - Divulgação / Pcerj

Publicado 02/04/2024 15:22 | Atualizado 02/04/2024 15:24

Nova Iguaçu - Policiais civis da 52ª DP (Nova Iguaçu) prenderam, nesta segunda-feira (01), em Nova Iguaçu, um homem condenado pela prática de crime sexual contra uma menor.



De acordo com as investigações, o acusado, que estava escondido no município iguaçuano, praticou atos libidinosos com uma menor de idade, no ano de 2015, em Belford Roxo, também na Baixada Fluminense.