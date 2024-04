A Prefeitura continua o serviço de revitalização na cidade com o recapeamento asfáltico da Avenida Marcovaldi - Kristian Amarante/PMBR

Publicado 01/04/2024 16:56

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo continua o serviço de revitalização na cidade com o recapeamento asfáltico da Avenida Marcovaldi. Na altura do bairro Bom Pastor e Santa Amélia, equipes e máquinas levaram o novo asfalto.



Durante a execução das obras, toda a extensão da via será recapeada para substituir o asfalto antigo e locais danificados pela ação do tempo. A nova massa asfáltica quente tem como objetivo principal de ampliar a durabilidade e melhorar o acesso para a segurança de condutores e pedestres.

