O secretário de Saúde, Christian Vieira, destacou o aconselhamento e o encaminhamento de quem precisará de tratamento - Rafael Barreto / PMBR

O secretário de Saúde, Christian Vieira, destacou o aconselhamento e o encaminhamento de quem precisará de tratamentoRafael Barreto / PMBR

Publicado 27/03/2024 17:18

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), realizará, na próxima terça-feira (02), no auditório do Previde, em Areia Branca, um evento para melhor capacitar as equipes no aconselhamento aos munícipes que buscam a testagem rápida para as hepatites virais, ISTs e HIV-Aids. O evento está programado para começar às 8h, no auditório do Instituto de Previdência dos Servidores de Belford Roxo (Previde), na Rua José da Cunha, n°305, em Areia Branca.

A capacitação é direcionada aos profissionais diretamente ligados ao atendimento e à coleta para os exames com testagem rápida. "O acolhimento, a notificação aos usuários do sistema de saúde e, em especial, o aconselhamento e o encaminhamento de quem precisará de tratamento, são fundamentais nessa hora", esclareceu o secretário Municipal de Saúde de Belford Roxo, Christian Vieira.

Treinamento e preparação

O evento está sendo promovido pela Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Cves/Semus) em parceria com a SES. "O treinamento é para profissionais que realizam o Teste Rápido com o intuito de prepará-los para a entrega de resultados de HIV. É preconizado pelo Ministério da Saúde o Aconselhamento Pré (antes) e Pós-Teste, pois é um momento delicado para o paciente", pontuou o responsável técnico pelo Programa Municipal IST/HIV/AIDS e Hepatites Virais da Semus, Luciano de Souza.

"A entrega do resultado, como a orientação quanto a tratamento, medicamento e como se pode viver com HIV e ter uma vida normal é primordial nesse serviço tão importante para a população", concluiu Luciano