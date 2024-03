A ocorrência policial com as drogas e os presos foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

Belford Roxo – Nove suspeitos foram presos e uma grande quantidade de drogas foi apreendida por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), nesta terça-feira (26), na Travessa Xerém, na Comunidade do Castelar, em Belford Roxo. Foram apreendidas: 762 cápsulas de cocaína; 1.113 trouxinhas de maconha; 178 pedras de crack; dinheiro em espécie; e um rádio transmissor.

Na operação, os agentes faziam patrulhamento na região, quando avistaram nove homens em atitude suspeita, que tentaram fugir do local, mas todos acabaram presos pelos policiais militares, que também localizaram as drogas no local.



A ocorrência policial com os presos, sendo que um deles estava foragido do sistema prisional, e as drogas apreendidas, foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).