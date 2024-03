A ocorrência policial com toda a droga apreendida foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

Publicado 26/03/2024 13:19

Belford Roxo – Um suspeito foi preso com uma mochila cheia de drogas pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na Comunidade do Parque Floresta, na manhã desta terça-feira (26), em Belford Roxo.

Na ação, os agentes faziam patrulhamento pela comunidade quando perceberam um homem em atitude suspeita. Na abordagem, o suspeito confessou que atuava no tráfico de drogas local, indicando onde escondia uma mochila com as drogas.

Drogas apreendidas:

- 130 cápsulas de cocaína;

- 169 pedras de crack;

- 31 trouxinhas de maconha;

- 01 radio transmissor.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).