A ocorrência policial com todos os alimentos apreendidos foi registrada na 54ª DP. Os alimentos e a caminhonete foram devolvidos à vítima - Divulgação / 39º BPM

Publicado 23/03/2024 11:17 | Atualizado 23/03/2024 11:35

Belford Roxo – Uma carga de alimentos perecíveis foi recuperada por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na manhã deste sábado (23), na Avenida General José Muller, no bairro Heliópolis, em Belford Roxo. Os produtos em sua maioria eram iogurtes da marca Itambé.



Na ação, os agentes receberam um alerta sobre o roubo de carga de um veículo na Rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu, com o rastreamento do veículo sendo localizado em Belford Roxo. Após intensificarem o patrulhamento na região, os policiais militares localizaram a caminhonete aberta com a carga de alimentos, em Heliópolis.



Alimentos apreendidos / recuperados:



- 40 caixas de iogurte Danone;

- 10 caixas de Todinho (vários sabores);

- 05 caixas de Cotoches;

- 04 caixas de pote médio de iogurte;

- 04 caixas de leite fermentado;

- 06 caixas de iogurte de 1 litro;

- 02 caixas de leite;

- 01 saco de leite em pó.



A ocorrência policial com todos os alimentos apreendidos foi registrada na 54° DP.

A carga e a caminhonete foi entregues à vítima.