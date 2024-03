A Prefeitura seguiu orientações do Ministério da Saúde e incluiu a vacina da Covid 19 na caderneta das crianças - Rafael Barreto / PMBR

A Prefeitura seguiu orientações do Ministério da Saúde e incluiu a vacina da Covid 19 na caderneta das criançasRafael Barreto / PMBR

Publicado 22/03/2024 17:08

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Saúde, adotou no novo esquema de vacinação o imunizante contra a Covid-19, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Levando em consideração a gravidade da Covid-19 entre crianças, a recomendação irá priorizar crianças entre 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias. Todas precisam receber três doses (1ª dose + 2ª dose + 3ª dose) do imunizante Covid-19 Pfizer (frasco de tampa vinho).



As idades recomendadas para a vacinação são: primeira dose aos 6 meses, segunda dose aos 7 meses e terceira dose aos 9 meses de idade, sendo o intervalo de 4 semanas (28 dias) entre a primeira e a segunda doses e de 8 semanas (56 dias) entre a segunda e a terceira dose. Porém, caso a criança esteja com esquema vacinal atrasado ou incompleto, receberá o imunizante para completar o esquema. Pais ou responsáveis devem comparecer com o documento de identificação da criança e a caderneta de vacinação.

Levando em consideração a gravidade da Covid-19 entre crianças, a recomendação irá priorizar crianças entre 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias Rafael Barreto/PMBR



O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, afirmou estar de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. "É muito importante que as nossas crianças sejam imunizadas no tempo correto, assim como estamos sendo orientados. Nós já passamos por uma pandemia global e essa determinação vai proteger o grupo alvo", finalizou Christian.