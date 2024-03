A ocorrência policial com os suspeitos e a motocicleta apreendida foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

A ocorrência policial com os suspeitos e a motocicleta apreendida foi registrada na 54ª DPDivulgação / Pmerj

Publicado 22/03/2024 13:15

Belford Roxo – Dois suspeitos foram presos por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) com uma motocicleta (Yamaha) com sinais de adulteração e placa de identificação coberta, na manhã desta sexta-feira (22), na Avenida do Canal, no bairro Heliópolis, Belford Roxo.



Na ação, os agentes faziam um patrulhamento pela via, quando perceberam os dois homens na motocicleta adulterada. Os suspeitos foram abordados e encaminhados para o registro da ocorrência policial na 54ª DP (Belford Roxo).

Um deles foi ouvido e liberado, enquanto o segundo permaneceu detido autuado por adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor (Artigo 311 da Lei 2848/40).