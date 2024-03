Secretário Matheus Carneiro, Prefeito Waguinho, deputada federal Daniela do Waguinho, e familiares do diácono inauguram o CRAS - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 20/03/2024

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou no sábado (16), o Centro de Referência em Assistência Social VIII (CRAS) Diácono Lafaiete Soares Filho, no bairro Parque Suécia. A unidade possibilitará o acesso de um grande número de famílias à rede de proteção social de assistência social.



O Centro de Assistência Social contará com recepção, sala de atendimento, salas de escuta técnica, sala de coordenação, brinquedoteca, copa, conjunto de instalações sanitárias (sanitários para uso coletivo e sanitários para uso de pessoas com deficiência), almoxarifado. Já o segundo andar será dotado com duas salas multiuso para oficinas de reflexão e convivência, palestras, reuniões e exibição de vídeos.

O CRAS terá diversas salas de atendimento, além de uma brinquedoteca



Os principais serviços que serão oferecidos no CRAS do Parque Suécia são: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); Cadastro Único; Programa Criança Feliz; e Carteira Do Idoso.



Família do diácono agradecem ao prefeito Waguinho pela homenagem feita

Diversos tipos de atendimentos



A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho destacou a importância do CRAS no Parque Suécia. “Precisamos sempre estar de olho para tudo que os nossos bairros precisam. Seja na parte de assistência social, de saúde, ou qualquer outra. E dessa forma poderemos ajudar cada vez mais a população do nosso município", disse Daniela. “É realmente uma conquista muito grande podermos dizer que mais um local do nosso município terá um centro com diversos tipos de atendimentos para os moradores”, afirmou o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, vereador licenciado e autor do projeto de indicação da construção do Centro de Referência em Assistência Social, Igo Menezes.



Um dos filhos do homenageado, Luís Filho ficou emocionado ao falar sobre a homenagem em nome de seu pai. "É um motivo de muita alegria estar aqui com a minha família representando meu pai, que foi uma pessoa muito importante para a gente e para toda essa comunidade. Quando foi sugerido que fosse colocado o nome do meu pai no CRAS, nós ficamos felizes, pois assim ele deixa um legado muito importante. Agradeço ao Prefeito Waguinho pela oportunidade”, concluiu Luís, ao lado de sua família.

Secretário Igo Menezes, deputada Daniela do Waguinho e prefeito Waguinho e Matheus Carneiro entregaram a placa a familiares



Homenageado morou 46 anos no bairro



Natural de uma localidade conhecida como Valão do Bairro, no município de Trajano de Morais, na Região Serrana do Rio de Janeiro, Diácono Lafaiete Soares Filho mudou-se para Belford Roxo e passou a gostar da cidade que o acolheu. Na Rua Luiz Delfino, no Parque Suécia, ele morou por 46 anos. Casado com Marlene Gomes Soares, frequentava a igreja assiduamente e tornou-se diácono. Foi um exemplo de pessoa que pregava o Evangelho de Jesus Cristo com afinco e levava a todos uma palavra de fé e de conforto. Diácono Lafaiete morreu no dia 8 de agosto de 2021, aos 83 anos, e deixou três filhos: João, Antônio e Luís e três netos: Ana Beatriz, João Augusto e Anthony Luís.