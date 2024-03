O ministro Wellington Dias, acompanhado pelo prefeito Waguinho, deputada Daniela do Waguinho e secretário Matheus Carneiro conheceu a Estação da Cidadania - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 19/03/2024 16:06

Belford Roxo - O ministro Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil), ao lado do prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), e da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho, visitou na última semana, o prédio Estação da Cidadania, localizado no bairro Piam, que funciona como referência em serviços socioassistenciais.



A comitiva percorreu todos os ambientes internos do prédio de quatro andares que promove diariamente ações e programas intersetoriais para famílias em situação de vulnerabilidade de todo município. Durante a visita, as autoridades interagiram com os funcionários e munícipes que buscavam atendimento. O ministro Wellington Dias também recebeu uma placa de homenagem pela contribuição no desenvolvimento social na cidade.

Wellington Dias destacou o fortalecimento das políticas públicas de assistência social. “Fiquei muito feliz de acompanhar os atendimentos da Estação da Cidadania. É isso que queremos para Belford Roxo, vamos juntos construir uma cidade mais justa e igualitária e podem contar com todo meu apoio”, frisou o ministro Wellington, que reforçou a missão de cuidar das pessoas e ajudar o país a sair do Mapa da Fome.



Qualidade de vida



O prefeito Waguinho enfatizou que a parceria com o governo Federal tem sido fundamental em todas as áreas. "Temos o mesmo objetivo principal que é garantir mais dignidade e qualidade de vida para todos. Esse equipamento é um dos pilares para acolher e assistir às famílias belforroxenses", ressaltou Waguinho.

A primeira-dama e deputada-federal Daniela do Waguinho pontuou sobre o trabalho realizado na cidade. "Seguimos fortalecendo as redes de proteção e promoção social que recuperam a autoestima e permite acesso a direitos de cada cidadão. Esses serviços reduzem a desigualdade social no presente e no futuro", arrematou Daniela, ao lado do secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.

