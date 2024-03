Segundo as investigações, o acusado teria atacado a ex-companheira por não aceitar o término do relacionamento - Divulgação / Pcerj

Publicado 15/03/2024 19:44 | Atualizado 15/03/2024 19:45

Belford Roxo - Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro do Rio prenderam, nesta sexta-feira (15), em Belford Roxo, um homem que agrediu sua ex-companheira e a manteve em cárcere privado. O crime foi praticado no dia 4 de março, no Estácio, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

A mãe da vítima procurou a Deam no dia 7 e, imediatamente, foram solicitadas medidas protetivas de urgência e os agentes iniciaram diligências para localizar o autor.



Segundo as investigações, ele teria atacado a ex-companheira por não aceitar o término do relacionamento. O homem tem outras anotações criminais por violência doméstica contra outras vítimas.



Contra ele, foi cumprido mandado de prisão pela prática de lesão corporal gravíssima.



A prisão é parte da "Operação Átria", que tem o objetivo de combater crimes praticados contra mulheres, em razão do gênero. A iniciativa nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) é coordenada no Rio de Janeiro pelo Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM) da Polícia Civil.