Publicado 14/03/2024 23:41

Belford Roxo - A história do escritor Pedro Boockmann Fiholly, de 50 anos, criado em Belford Roxo e atualmente residindo em Nova Iguaçu, ex-camelô nas praias do Rio de Janeiro e trens da Central do Brasil, que estudou filosofia e graduou-se em engenharia civil, virou um conto de fadas, ao se tornar um dos autores mais vendidos, desde que lançou no último semestre de 2023, o livro “O segredo dos olhos”.

Um romance de ficção, que conta a história de uma menina que guarda um segredo milenar nos olhos de mel, que envolve o clero, os cavaleiros templários, o anjo expulso do paraíso e a luta do bem contra o mal, na fictícia cidade de Pantareon, localizada nos Alpes suíços.

Em dezembro do ano passado foi considerado o segundo livro mais comercializado no Brasil e hoje alcança a marca de 170 mil exemplares vendidos. Após o lançamento do livro, o escritor teve sua rotina diária alterada com uma série de eventos para autógrafos em diversas livrarias, podcasts, entrevistas em rádios, palestras, apresentações em movimentos literários, escolas, faculdades e teatros.



“Eu jamais imaginei que isso aconteceria tão rapidamente em minha vida. Mas, agradeço a Deus em primeiro lugar, a Autografia Editora que acreditou na minha obra, e a minha agente literária Duda Chueng que faz um trabalho maravilhoso, fazendo o livro chegar nos lugares mais remotos. Acredito que dessa forma estamos implantando um novo formato de divulgação no mercado, levando a literatura até o povo, uma vez que as grandes livrarias estão fechando suas portas, e algumas grandes editoras estão deixando de contratar novos autores, alegando que o livro físico está deixando de existir”, disse Pedro Fiholly.

O autor de "O segredo dos olhos" começou a fazer seus primeiros textos literários aos 13 anos, como menino humilde da Baixada utilizava sobras de folhas de caderno para fazer suas anotações. Mais tarde passou a frequentar rodas literárias no Centro do Rio de Janeiro e na Zona Sul e conviveu com autores famosos tais como: Ferreira Gullar, Paulo Coelho, Cristina Oiticica, José Loureiro, entre outros.

O livro já foi lançado em diversos países: Argentina, França, Alemanha, Emirados Árabes, Estados Unidos, Espanha, Portugal e Japão, assim tornando Pedro Fiholly, a nova estrela da literatura brasileira.



No início do próximo mês, receberá o Prêmio Destak, no palco do Hotel Copacabana Palace, pela excelente vendagem do romance. E em agosto, irá para Lisboa, Portugal, para participar do evento “Brasil cultura, gastronomia & cachaça festival.