A ocorrência policial com toda a droga apreendida foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

Publicado 14/03/2024 09:52

Belford Roxo - Uma grande quantidade de drogas foi apreendida por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na manhã desta quinta-feira (14), na Rua Alencar Baleeiro, no Condomínio Arezzo, no bairro Maringá, em Belford Roxo. Foram apreendidas: 404 capsulas de cocaína; 436 pedras de crack; 147 trouxinhas de maconha; e 03 frascos de lança perfume.

Na ação, os agentes faziam um patrulhamento pela área quando perceberam um suspeito saindo de um terreno vazio, que ao perceber a presença dos policiais militares, acabou fugindo. Ao realizarem uma varredura no local, os policiais encontraram as drogas.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).