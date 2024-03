A Policlínica Isabelly dos Santos foi inaugurada pela primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho e secretário Matheus Carneiro - Rafael Barreto / PMBR

A Policlínica Isabelly dos Santos foi inaugurada pela primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho e secretário Matheus CarneiroRafael Barreto / PMBR

Publicado 13/03/2024 15:48

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), acompanhado da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho e uma comitiva formada por secretários e autoridades municipais, inaugurou no último final de semana, a Policlínica Isabelly dos Santos Ventura, além disso entregou 25 ruas urbanizadas em São Leopoldo e Monte Horebe.



A Policlínica Isabelly dos Santos Ventura, localizada em São Leopoldo, tem consultórios de clínica médica, pediatria, odontologia, ginecologia, cardiologia, dermatologia e fonoaudiologia. A unidade também possui salas de vacinação, de acolhimento, enfermagem, sala multidisciplinar, preventivo, planejamento familiar e pré-natal.

Deputada federal Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho e secretário Matheus Carneiro percorreram as dependências da USF Rafael Barreto/PMBR



O prefeito Waguinho e a comitiva também realizaram a entrega de 25 ruas do Monte Horebe e São Leopoldo que receberam obras de drenagem, concretagem, pavimentação asfáltica e esgotamento sanitário. As ruas são: Santa Maria, Nossa Senhora do Amor Divino, Santa Mônica, Estrada do Cambongo, Sabiá, Avestruz, Concílio Ecumênico, Circular, Severino Moreira, Jacinto, Cardeal Trecho 1 e 2, Açu, Pavão, Travessa Águia, Águia 1 e 2, Alameda São Bento, Uriri, Azulão, Travessias na Avenida Boulevard e Avenida Joaquim da Costa Lima, Estrada Severino Cardoso e Macuco. No total, foram cerca de 20 km de vias urbanizadas com mais de 2.500 mil toneladas de asfalto.

O prefeito Waguinho e a comitiva também realizaram a entrega de 25 ruas do Monte Horebe e São Leopoldo que receberam obras de drenagem, concretagem, pavimentação asfáltica e esgotamento sanitário. As ruas são: Santa Maria, Nossa Senhora do Amor Divino, Santa Mônica, Estrada do Cambongo, Sabiá, Avestruz, Concílio Ecumênico, Circular, Severino Moreira, Jacinto, Cardeal Trecho 1 e 2, Açu, Pavão, Travessa Águia, Águia 1 e 2, Alameda São Bento, Uriri, Azulão, Travessias na Avenida Boulevard e Avenida Joaquim da Costa Lima, Estrada Severino Cardoso e Macuco. No total, foram cerca de 20 km de vias urbanizadas com mais de 2.500 mil toneladas de asfalto.

Investimentos em diversas áreas



O prefeito Waguinho destacou sobre os investimentos na saúde, lazer e infraestrutura. “Celebramos mais um dia de conquista e muita alegria para todos sorrirem, concluindo uma semana repleta de entregas importantes em diversas áreas”, frisou. “Nossa gestão é realizadora e seguimos na missão de transformar os quatro cantos de Belford Roxo”, afirmou o prefeito Waguinho, que também anunciou a chegada de mais de 100 médicos especialistas que atuarão em sua maioria nas policlínicas.

Criscilene Faustino dos Santos recebeu a placa em homenagem à in inauguração da Policlínica que leva o nome da sua filha Rafael Barreto/PMBR



A primeira-dama e deputada-federal Daniela da Waguinho participou das inaugurações e foi a responsável pelo repasse de recursos que possibilitaram as obras saírem do papel. “Estamos vivendo o melhor momento na cidade entregando benfeitorias e equipamentos que vão oferecer saúde de ponta, bem-estar e dignidade para milhares de famílias”, resumiu Daniela.



O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, comentou sobre os investimentos na área. “Lançamos recentemente o programa ‘Médico para Todos’ com 25 novas especialidades. A Saúde está fortalecida e a cobertura de atendimentos na cidade foi ampliada”, ressaltou Christian. “É muito gratificante fazer parte de uma gestão que transforma a vida das pessoas. Seguimos avançando na saúde, no lazer, na infraestrutura”, completou o secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.



O técnico em enfermagem e morador de São Leopoldo, Robson Bezerra, de 43 anos, comemorou as benfeitorias no bairro. “É um orgulho grande ver essas melhorias. Só temos a agradecer por todas essas conquistas”, frisou Robson, ao lado da filha Sofia, de 10 anos.



Homenageada morreu com 10 anos



Isabelly dos Santos Ventura nasceu em 30 de setembro de 2007. Nascida e criada no bairro São Leopoldo, em Belford Roxo, Isabelly era uma menina prestativa e adorada por todos na localidade. A menina adorava estar com familiares, principalmente em ajudar a avó Eunice Ventura nos afazeres domésticos. A primeira-dama e deputada-federal Daniela da Waguinho participou das inaugurações e foi a responsável pelo repasse de recursos que possibilitaram as obras saírem do papel. “Estamos vivendo o melhor momento na cidade entregando benfeitorias e equipamentos que vão oferecer saúde de ponta, bem-estar e dignidade para milhares de famílias”, resumiu Daniela.O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, comentou sobre os investimentos na área. “Lançamos recentemente o programa ‘Médico para Todos’ com 25 novas especialidades. A Saúde está fortalecida e a cobertura de atendimentos na cidade foi ampliada”, ressaltou Christian. “É muito gratificante fazer parte de uma gestão que transforma a vida das pessoas. Seguimos avançando na saúde, no lazer, na infraestrutura”, completou o secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.O técnico em enfermagem e morador de São Leopoldo, Robson Bezerra, de 43 anos, comemorou as benfeitorias no bairro. “É um orgulho grande ver essas melhorias. Só temos a agradecer por todas essas conquistas”, frisou Robson, ao lado da filha Sofia, de 10 anos.Isabelly dos Santos Ventura nasceu em 30 de setembro de 2007. Nascida e criada no bairro São Leopoldo, em Belford Roxo, Isabelly era uma menina prestativa e adorada por todos na localidade. A menina adorava estar com familiares, principalmente em ajudar a avó Eunice Ventura nos afazeres domésticos.

O técnico em enfermagem, Robson Bezerra, comemorou com a sua filha Sofia as benfeitorias no bairro Rafael Barreto/PMBR



Por uma fatalidade do destino, Isabelly perdeu a vida no dia 30 de dezembro de 2017, deixando a saudade nos corações de amigos e familiares, como os pais Criscilene Faustino dos Santos e Willian Ventura; os irmãos Steffany, Jéssica, Mirelly, Maysa, Yago e Marcos; os avós maternos Wilson e Glaucimar; e as tias Aline, Luciene, Glacilene, Josimar e Josiane.



O pai da homenageada, William Ventura, agradeceu pelo gesto da prefeitura. “Fico muito lisonjeado e grato pelo carinho de todos, é uma melhoria significativa para nós moradores”, contou Willian, ao lado da esposa Criscilene. Por uma fatalidade do destino, Isabelly perdeu a vida no dia 30 de dezembro de 2017, deixando a saudade nos corações de amigos e familiares, como os pais Criscilene Faustino dos Santos e Willian Ventura; os irmãos Steffany, Jéssica, Mirelly, Maysa, Yago e Marcos; os avós maternos Wilson e Glaucimar; e as tias Aline, Luciene, Glacilene, Josimar e Josiane.O pai da homenageada, William Ventura, agradeceu pelo gesto da prefeitura. “Fico muito lisonjeado e grato pelo carinho de todos, é uma melhoria significativa para nós moradores”, contou Willian, ao lado da esposa Criscilene.