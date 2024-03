Christian Vieira, Matheus Carneiro, a mãe de Hudson, Daniela do Waguinho e prefeito Waguinho inauguram a USF - Rafael Barreto/PMBR

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou, neste final de semana, a Unidade de Saúde da Família Hudson de Abreu Oliveira, no bairro Xavantes. A USF oferecerá atendimento com clínico geral e pediatra, oferecendo ainda diversos serviços como: pesagem para o Bolsa Família e aferição de pressão arterial e glicemia capilar (HGT). Além disso, a USF terá vacinação, preventivo e pré-natal. Em salas totalmente climatizadas, a Unidade contará com 6 médicos que atenderão diariamente a população.



O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), destacou o quanto a Prefeitura vem desempenhando um trabalho de excelência para que a população possa resolver dentro do município todas as questões relacionadas à saúde. “Estamos muito felizes em poder inaugurar mais uma unidade de saúde. É de extrema importância que todos sejam bem atendidos em nossa cidade. Gostaria de relembrar que também lançamos o programa Médico para todos, onde contratamos 100 profissionais de diversas especialidades médica, que estão distribuídos pelas policlínicas, unidades básicas de saúde, unidades de saúde da família e também nos centros de imagem”, disse o prefeito.

Recursos federais



A deputada federal e primeira-dama Daniela Carneiro esteve presente e falou sobre o quão importante é poder contribuir com a saúde, trazendo recursos federais para o município. ''Fico muito feliz e grata em poder colaborar com a saúde de Belford Roxo. O prefeito Waguinho vem priorizando-a em sua gestão e assim consegue implantar e devolver uma saúde de qualidade", argumentou a deputada.

A moradora de São Francisco e prima do estudante homenageado Hudson Abreu de Oliveira, Juliana Abreu de Souza, 35 anos, falou da emoção que estava sentindo e agradeceu à Prefeitura por priorizar tanto a saúde. '' Fico muito feliz em ver todo o investimento que vocês vêm fazendo na saúde para nosso município. Saúde é a coisa mais importante que nós precisamos e graças a Deus e ao prefeito Waguinho nós estamos tendo acesso a isso aqui", finalizou Fabiana.'' Hudson faleceu aos 14 anos, vítima de um acidente no dia 10 de julho de 2009, deixando saudade em amigos e familiares.

O secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, salientou que o município está vivendo um momento de muita esperança. "Um governo que tem trabalhado muito e consequentemente tem realizado muitas conquistas para a cidade de Belford Roxo. Sou muito feliz em participar de um time que vem mudando a saúde de Belford Roxo, finalizou Matheus.''