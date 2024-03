A Vila Pauline receberá três inaugurações ao longo deste sábado (09) - Divulgação / PMBR

Publicado 09/03/2024 01:50 | Atualizado 09/03/2024 01:51

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo inaugura neste sábado (09), a partir das 10h, a Escola Municipal Pedro Antonio e a Unidade de Saúde da família (USF) Manoel José Dutra (pastor Nelinho), no bairro Retiro Feliz, na Vila Pauline. Serão entregues ainda as novas obras das ruas Plácido do Ferreira, Jacinto Ferreira, Osnir, Francisco Barone, Piauí, Timbira, Carioca e da Estrada do Conde, totalizando 13 km.

A Escola Municipal Pedro Antonio tem capacidade para cerca de 500 alunos da pré-escola ao 5º ano e funcionará em um prédio amplo e confortável com 10 salas de aula, sala de recursos, sala de leitura, sala de direção, sala de professores, sala da equipe técnica pedagógica, copa, cozinha com despensa, refeitório, quadra poliesportiva e banheiros masculino e feminino com quatro divisórias cada.



USF PASTOR NELINHO



A USF Manoel Manoel José Dutra (pastor Nelinho) oferecerá atendimento com clínico geral e pediatria. A unidade fará ainda pesagem para p Bolsa Família e aferição de pressão arterial e glicemia capilar (HGT). Além disso, a USF terá vacinação, preventivo e pré-natal.



O homenageado

Manoel José Dutra, o pastor Nelinho, nasceu em São Fidélis, interior do estado do Rio de Janeiro e veio para Belford Roxo ainda muito jovem. Era um homem de grande caráter e íntegro. Pastor Nelinho não media esforços para ajudar o próximo. Sempre contava com o apoio de outros irmãos da igreja conseguia está sempre presente. Na Vila Pauline e bairros adjacentes, pastor Nelinho conseguiu converter muitas pessoas que estavam com a vida atribulada.

Em sua bondade, pastor Nelinho criou dois filhos biológicos de seu primeiro casamento, e seis filhos do coração de sua esposa Ana Maria da Silva Dutra. Filhos bem criados e muito gratos pela educação, amor e carinho que ele dedicou a todos. Pastor Nelinho foi o fundador da Igreja Assembleia de Deus Ministério Vencendo pela Fé no ano de 1987. Pastor Nelinho morreu em 6 de dezembro de 2008.