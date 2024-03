Marilda Rosa, de 70 anos com a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho, uma das idealizadoras do projeto se iniciou em 2017 - Rafael Barreto/PMBR

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo promoveu nesta sexta-feira (08), na Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade, mais uma edição do projeto “Dia Delas”, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O evento realizou mais de 3 mil atendimentos e contou com a presença da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho. Foram oferecidos diversos serviços de saúde, assistência social e beleza destacando-se: isenções cartoriais, vale social, 1ª e 2ª via de CPF, balcão de emprego, cartão do SUS, atendimento ginecológico, preventivo, marcação de exames, consultas com médicos de diversas especialidades, corte de cabelo e limpeza de pele.

Com muitos serviços à disposição, milhares de homens e mulheres aproveitaram as oportunidades no evento gratuito.

O evento 'Dia Delas' realizou mais de 3 mil atendimentos na Praça Getúlio Vargas, centro da cidade Rafael Barreto/PMBR



A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho foi uma das idealizadoras do projeto em 2017. "Desde o início priorizamos os trabalhos intersetoriais e criamos uma ação social especial para as mulheres. Neste projeto elas podem cuidar da beleza, da saúde, além de suporte e orientações. É importante lembrar a chegada do Março Amarelo, então tivemos a presença de profissionais que tratam da endometriose, um tema que lutei pela aprovação no projeto de lei que instituiu o Dia Nacional da Luta contra a Endometriose que acontece 13 de março", frisou. "Essa semana traz momentos de reflexão, porque as mulheres merecem muito mais do que um buquê, uma caixa de chocolate ou algum presente. O respeito e os direitos das mulheres merecem serem lembrados todos os dias", completou Daniela.

Moradora do Wona, Marizete Soares, de 71 anos, ficou feliz com a marcação de ultrassonografia de mama Rafael Barreto/PMBR



O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, afirmou estar muito feliz com o projeto. "Me alegra muito saber que as mulheres estão recebendo uma variedade de serviços e tratamentos de qualidade que merecem. É muito gratificante saber que o nosso município está avançando constantemente, no que diz respeito, à saúde e a assistência social da mulher, afirmou Christian.



União das Secretarias



Na avaliação da secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Tati Ervite, a união das secretarias para o sucesso do evento foi fundamental. “Essa parceria fez com que esse dia se tornasse lindo e perfeito do jeito que foi, pois nós mulheres merecemos. Tivemos um público incrível com muitas mulheres e conseguimos levar todos os tipos de serviços”, ressaltou Tati.



O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, afirmou estar muito feliz com o projeto. "Me alegra muito saber que as mulheres estão recebendo uma variedade de serviços e tratamentos de qualidade que merecem. É muito gratificante saber que o nosso município está avançando constantemente, no que diz respeito, à saúde e a assistência social da mulher, afirmou Christian.

Na avaliação da secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Tati Ervite, a união das secretarias para o sucesso do evento foi fundamental. "Essa parceria fez com que esse dia se tornasse lindo e perfeito do jeito que foi, pois nós mulheres merecemos. Tivemos um público incrível com muitas mulheres e conseguimos levar todos os tipos de serviços", ressaltou Tati.

"É um dia muito simbólico para o público feminino. Então, é um prazer imenso proporcionar uma série de serviços para as nossos munícipes, com muitas especialidades médicas", afirmou a secretária municipal da Mulher, Priscila Musser. "Só hoje disponibilizamos 120 exames preventivos e marcamos mais de 100 ultrassonografias", arrematou Priscila.

Diversos serviços de saúde, assistência social e beleza foram oferecidos no evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Rafael Barreto/PMBR



A costureira e moradora de Santa Marta, Marilda Rosa, de 70 anos, visitou a tenda de beleza para aproveitar a acupuntura, massoterapia e marcou exames. “O atendimento foi rápido e a equipe está de parabéns. Agradeço pelo carinho e atenção de todos envolvidos”, relatou Marilda.



O Dia Delas é uma realização conjunta da Secretaria da Mulher, Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Secretaria de Saúde e Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel).

A costureira e moradora de Santa Marta, Marilda Rosa, de 70 anos, visitou a tenda de beleza para aproveitar a acupuntura, massoterapia e marcou exames. "O atendimento foi rápido e a equipe está de parabéns. Agradeço pelo carinho e atenção de todos envolvidos", relatou Marilda.

O Dia Delas é uma realização conjunta da Secretaria da Mulher, Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Secretaria de Saúde e Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel).