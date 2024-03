O biólogo Wagner de Oliveira destacou a importância de se colocar o lixo acondicionado no devido local - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 07/03/2024 17:37

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou nesta quinta-feira (07), na Primeira Igreja Batista da Fonte da Rosa, em São Leopoldo, uma palestra sobre diversos temas relacionados ao cuidado da natureza. A conversa contou com a presença do biólogo João Guilherme Ribeiro Nunes para tratar de biodiversidade, e uma apresentação da oficina 'Xô Doenças! Lixo aqui não!', com o biólogo Wagner de Oliveira Nogueira.



A palestra abordou, entre outros tópicos, a importância da conservação e preservação do meio ambiente e dos recursos naturais ao nosso redor como os recursos hídricos, biodiversidade, ocupação do solo, vegetação entre outros. Além de serem debatidos temas como o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) Saneamento Integrado, o trabalho social dentro do bairro de São Leopoldo e o Eixo de Educação Ambiental e Patrimonial.



Por conta do trabalho social em São Leopoldo, as obras do bairro acontecem junto à comunidade, para que haja uma conscientização do cuidado que elas devem ter ao receber uma estrutura urbana. De acordo com os organizadores, não adianta haver um trabalho de pavimentação se as pessoas jogam lixo na rua. Essa ação social, tem três eixos de atuação, a mobilização, a geração de desenvolvimento e de renda e o meio ambiente.



Sustentabilidade



O secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Igo Menezes, disse estar feliz com o trabalho realizado pela Prefeitura. “Quanto mais estivermos falando sobre o cuidado do meio ambiente, melhor. Precisamos sempre fazer com que as pessoas estejam sempre buscando cuidar da natureza. E essas palestras são muito importantes para isso para que continuemos esse trabalho”, ressaltou Igo.

O biólogo João Guilherme frisou sobre a importância do cuidado com a biodiversidade. "A biodiversidade são as diversas formas de vida que se sustentam aqui na biosfera, que é o planeta Terra. Então, o objetivo da palestra foi mostrar o conceito básico das diversidade e das variadas formas de vida, sejam elas vertebradas ou invertebradas, macroscópicas ou microscópicas. Para que a população tenha esse conhecimento e entendam que a nossa ação humana está afetando diretamente no equilíbrio no Planeta Terra”, disse João.



E o biólogo Wagner de Oliveira falou sobre a oficina 'Xô Doenças! Lixo aqui não!' "O objetivo é fazer uma mudança de comportamento. Levando para as pessoas, a importância que nós temos de nos adequar a preparar esse lixo, colocando nos dias exatos e evitando deixar em lixeiras que ficam pontualmente nas esquinas. Pois elas podem causar uma grande proliferação de insetos, causando risco às população e deixando a cidade mais feia", disse. "Só nós juntos podemos resolver essa questão para assim reconstituirmos a cidade e fazer com que tenhamos uma agenda com direito a um ambiente sustentável", completou Wagner.