O secretário Igo Menezes, destacou a importância da população se envolver nos debates e nos projetos sobre o meio ambiente - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 06/03/2024 19:35 | Atualizado 06/03/2024 19:45

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), promoveu nesta quarta-feira (06), no Teatro da Cidade, uma conferência para esclarecer e debater os trabalhos e serviços de meio ambiente prestados na cidade. O encontro contou com apresentações de projetos e programações ao longo do ano, e contou com a presença de representantes da APA do Alto Iguaçu e da Bayer.



Durante a Conferência Municipal foi debatida a importância do cuidado ao meio ambiente e do trabalho de conscientização à população em geral, além da apresentação de alguns projetos da Sema, como: horta educacional e comunitárias, destacamento ambiental, UC’s criação do parque do lago do Barro Vermelho, levantamento de fauna e flora das APAs de Belford Roxo, , guardião ambiental, fumaça zero, coleta de óleo, circuito ecopertencimento, Núcleo de Estudo Entomológico Laboratório itinerante pedagógico e Sala Verde. E das programações, Horto Municipal, Resgate manejo de fauna silvestre, vistorias técnicas supressão e licenciamento ambiental.



O secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Igo Menezes, destacou a importância da população se envolver nos debates e nos projetos sobre o meio ambiente. “Hoje é o dia de dialogar com a sociedade em geral, sobre o que estamos realizando e o que a gente quer fazer. E esse nosso trabalho é imprescindível para a população, pois quanto mais unidos e em comum acordo estivermos, com certeza será melhor para o nosso município”, ressaltou Igo, ao lado do vereador Jorge Soares Braga, o Jacó.



Recursos hídricos



O técnico em Meio Ambiente e representante da Área de Proteção Ambiental (APA) do Alto Iguaçu, Alessandro Almado, 36 anos, falou sobre como é o trabalho da APA. “Ela foi criada para preservar a área de confluência dos recursos hídricos principalmente da bacia do rio do Iguaçu, onde tivemos problemas recentes. E também para inibir esse crescimento desenfreado nas áreas de cheia do rio Iguaçu, para que o rio tenha espaço para extravasar”, disse. “Nestes locais, não deve haver pessoas morando para que não perca suas vidas e para que se tenha espaço na natureza”, completou Alessandro.

Representante da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu, Alessandro Almado (ao centro), falou sobre como é o trabalho da APA Rafael Barreto / PMBR



A consultora de relações da comunidade da Bayer, Mirella Domenich, 45, destacou o trabalho da SEMA com a população. "Acho fundamental ter um evento como forma de transparência com a sociedade, tanto do que já foi, quanto para o que será feito”, disse. “A Bayer tem uma parceria tanto com a SEMA, quanto com outros órgãos do governo, da sociedade civil e de outras empresas também da região. Nós costumamos nos reunir ao menos uma vez por mês para discutir os assuntos relacionados à cidade”, concluiu Mirella.

