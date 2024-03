No primeiro dia de atendimento, a rapidez do atendimento foi o ponto alto para eleitoras e eleitores que participaram da ação - Divulgação / TRE-RJ

Publicado 04/03/2024 22:43

Belford Roxo - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) iniciou, nesta segunda-feira (04), o atendimento itinerante em Belford Roxo. Até quarta-feira (06), eleitoras e eleitores poderão coletar a biometria em um dos quatro guichês instalados no fórum da cidade, na Avenida Joaquim da Costa Lima, s/nº, no bairro de São Bernardo. O atendimento ao público acontece das 12h às 17h.



No primeiro dia de atendimento, a rapidez do atendimento foi o ponto alto para eleitoras e eleitores que participaram da ação. Acompanhando a esposa, que estava com o título cancelado e precisava regularizar a situação, Diego Ferreira, de 30 anos, aproveitou para atualizar os dados biométricos. "Conferi os dados do meu cadastro e aproveitei para atualizar a foto. Foi tudo muito rápido e eficiente. Nota mil", elogiou Diego.

Fernanda Lima da Silva, de 37 anos, estava no fórum e ficou sabendo da ação por meio de um advogado. "O atendimento foi excelente, mais rápido do que eu imaginava", contou Fernanda.

Acompanhando a esposa, que estava com o título cancelado e precisava regularizar a situação, Diego Ferreira, aproveitou para atualizar os dados biométricos Divulgação / TRE-RJ



O objetivo da ação é impulsionar o cadastramento biométrico no município, que tem mais de 130 mil eleitores sem as digitais coletadas até o momento. Esse quantitativo corresponde a 38% do eleitorado da cidade, oitavo maior colégio eleitoral do estado e quarto da Baixada Fluminense.