Os municípios beneficiados foram atingidos de forma grave pelas fortes chuvas do dia 21 de fevereiro de 2024 - Divulgação / Alerj

Publicado 03/03/2024 14:03 | Atualizado 03/03/2024 14:06

Baixada Fluminense – A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), aprovou na última terça-feira (27), a transferência de R$ 15 milhões do Fundo Especial da Alerj, para 10 municípios afetados pelas fortes chuvas no mês de fevereiro deste ano. O projeto de Lei nº: 3055/2024, de autoria dos deputados estaduais, Andrezinho Ceciliano (PT) e Carlinhos BNH (PP), contempla os municípios: Belford Roxo, Paracambi, Japeri, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin, Nova Iguaçu, Queimados, Mesquita, Barra do Piraí e Porto Real.

Na justifica dos parlamentares para o projeto de lei, está que os municípios beneficiados foram atingidos de forma grave pelas fortes chuvas do dia 21 de fevereiro de 2024, com registros de óbitos e prejuízo patrimoniais e materiais para os moradores das cidades atingidas, além de prejuízos públicos e estradas obstruídas.

“É difícil ver o desespero e a dor das pessoas que tiveram suas casas alagadas e perderam tudo que conquistaram com muito sacrifício. Vamos buscar a aprovação desse projeto no plenário da Alerj para que a destinação dos recursos possa amenizar os transtornos, além de contribuir com os municípios na reconstrução e retomada”, afirma o deputado Carlinhos BNH, presidente da Comissão de Esporte e Lazer da Alerj, e morador de Nova Iguaçu.