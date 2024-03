A normalização do fornecimento de água ocorrerá, de forma gradativa, em até 48 horas, após a conclusão do serviço, prevista até segunda-feira (04) - Divulgação / Águas do Rio / Arquivo

A normalização do fornecimento de água ocorrerá, de forma gradativa, em até 48 horas, após a conclusão do serviço, prevista até segunda-feira (04)Divulgação / Águas do Rio / Arquivo

Publicado 01/03/2024 14:59

Belford Roxo - A Águas do Rio agendou para o próximo domingo (03) uma ação de melhoria na rede de distribuição de água da Baixada Fluminense. Técnicos instalarão na interligação entre quatro adutoras, em Belford Roxo, dispositivos com tecnologia moderna, que proporcionarão um fornecimento de água mais estável, maior segurança ao sistema e poderão ser operados, nos próximos meses, de forma remota e em tempo real, a partir do Centro de Operações Integradas (COI) da concessionária, no Centro do Rio.



Para a permitir a execução do serviço, será necessário suspender a distribuição de água, a partir do início da manhã de domingo (03), no bairro da Pavuna, Zona Norte da Capital, nas cidades de São João de Meriti e Mesquita e em partes dos municípios de Belford Roxo (26 bairros), Duque de Caxias e Nova Iguaçu.



A iniciativa da Águas do Rio dá continuidade ao processo de automatização do sistema de abastecimento.



A normalização do fornecimento ocorrerá, de forma gradativa, em até 48 horas, após a conclusão do serviço, prevista até segunda-feira (04). A concessionária orienta os clientes das localidades afetadas a reservarem a água de cisternas e caixas d’água para as atividades prioritárias, até a regularização do abastecimento.



Regiões afetadas:



• Belford Roxo: Andrade Araújo, Areia Branca, Barro Vermelho, Bom Pastor, Centro, Das Graças, Glaucia, Heliópolis, Itaipu, Nova Piam, Nova Aurora, Pauline, Parque dos Ferreiras, Piam, Redentor, Recantus, Shangri-lá, São Francisco de Assis, São Bernardo, Santa Maria, São Vicente, Santa Amélia, Santa Tereza, São José, Santo Antônio da Prata e Xavantes;

• Duque de Caxias: Bar dos Cavaleiros, Dr. Laureano, Centenário, Centro, Gramacho, Jardim Olavo Bilac, Jardim 25 de Agosto, Parque Duque, Parque Sarapuí, Parque Fluminense, Periquito, São Bento, Vila São José e Vila São Luiz;



• Mesquita;

• Nova Iguaçu: Caonze, Engenho Pequeno, Jardim Tropical, Prata, Rancho Novo, Vila Operária e Viga;

• Rio de Janeiro: Pavuna, na Zona Norte;

• São João de Meriti.



A Águas do Rio segue à disposição pelo 0800 195 0 195 para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.