Moradores que tiveram as casas inundadas em virtude das fortes chuvas podem sacar até R$ 6.220 - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 01/03/2024 12:34

Belford Roxo - Os moradores de Belford Roxo que tiveram suas casas inundadas, em virtude das enchentes causadas pelas fortes chuvas no mês de janeiro deste ano, e que possuem conta no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), já podem solicitar o saque de emergência. A retirada só será possível se o cidadão tiver algum saldo positivo na conta e que não tenha feito outro saque pelo mesmo motivo, dentro de um período inferior a 12 meses. A liberação pode ser feita até o dia 14 de abril de 2024, diretamente pelo aplicativo FGTS ou em uma agência da Caixa.

O valor máximo para retirada é de R$ 6.220 por conta vinculada.



Para solicitar o saque pelo aplicativo:



· Faça o download do aplicativo FGTS e inserir as informações de cadastro;



· Ir até a opção "Meus saques" e selecionar "Outras situações de saque - calamidade pública" e acessar a cidade;



· Encaminhar foto de documento de identidade; comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação da Situação Emergencial;



· Selecionar a opção para creditar o valor em conta Caixa, Inclusive a Poupança Digital Caixa Tem, ou outro banco e enviar a solicitação;



· O prazo para retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é de cinco dias úteis.



Solicitação em agência



E para fazer a solicitação em uma Agência, a pessoa deve levar um comprovante de residência em nome do trabalhador, que tenha sido emitido nos últimos 120 dias anteriores à decretação de Situação de Emergência (entre 16 de setembro e 13 de janeiro). Além de um documento de identificação do trabalhador ou diretor não empregado, CPF e carteira de trabalho (física ou digital) ou qualquer outro documento que comprove um vínculo empregatício.

As chuvas de janeiro deixaram um rastro de destruição. O saque do FGTS pode amenizar a situação Rafael Barreto / PMBR



Caso o comprovante de residência esteja em nome de cônjuge ou companheiro, é necessário apresentar Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável. Se o trabalhador não tiver seu endereço cadastrado junto à Caixa, ou não possua um comprovante de residência, mas tenha tido o interior de sua residência afetado pelos alagamento, ele deverá procurar nossa Secretaria de Defesa Civil, localizada na Avenida Joaquim da Costa Lima, 2415, Santa Amélia.



Para mais informações ou qualquer dúvida, a Defesa Civil pode ser acionada através do número (21) 2762-3862 e pelo Whatsapp (21) 99927-8299.