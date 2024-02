Essas peças trazem mais segurança para o sistema de abastecimento de Belford Roxo, pois permitem o controle da pressão e do volume de água - Divulgação

Publicado 29/02/2024 14:05

Belford Roxo - Em Belford Roxo, uma ação do Centro de Operações Integradas (COI) da Águas do Rio, que fica no Centro do Rio de Janeiro, permitirá um melhor controle do volume de água nas redes de abastecimento. Na Avenida Benjamin Pinto Dias, por exemplo, técnicos instalaram neste ano três válvulas em uma tubulação de grande porte que faz a conexão entre quatro adutoras.

Essas peças trazem mais segurança para o sistema de abastecimento, pois permitem o controle da pressão e do volume de água que passa por estas tubulações de grande porte. Com isso, a concessionária ganhará maior controle da quantidade de água que chega à região atendida, proporcionando um fornecimento mais estável à população. Futuramente, essas válvulas receberão equipamentos completos de automação e telemetria, permitindo que técnicos operem os sistemas remotamente, diretamente do COI.



“Essa intervenção faz parte do nosso cronograma de ações para melhorar o fornecimento de água na Baixada Fluminense, pois temos o compromisso de levar qualidade de vida e dignidade às famílias em toda a nossa área de concessão”, finaliza Felipe.