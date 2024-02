O bairro de Vila Pauline recebeu recentemente obras de drenagem onde foram colocadas novas - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 28/02/2024 17:59

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo continua dando um banho de asfalto na cidade. Na terça-feira (28), homens e máquinas estiveram na rua Bernardino Rodrigues de Vasconcelos, em Vila Pauline, e em mais um trecho da Avenida Joaquim da Costa Lima, na altura do Parque dos Ferreiras, para asfaltar essas importantes vias.



O bairro de Vila Pauline recebeu recentemente obras de drenagem onde foram colocadas novas galerias com o objetivo de diminuir os alagamentos da região e melhorar o escoamento das águas pluviais do bairro. Com o trabalho concluído com sucesso, toda a extensão da rua Bernardino Rodrigues de Vasconcelos está sendo asfaltada.

A Rua Bernardino Rodrigues está sendo asfaltada. A drenagem impediu as enchentes na Vila Pauline Rafael Barreto/PMBR



Já a Avenida Joaquim da Costa Lima, uma das principais vias da cidade, teve obras de recapeamento asfáltico na altura do Parque dos Ferreiras. Essa intervenção é fundamental para melhorar o trânsito e promover segurança, acessibilidade e mobilidade urbana.



O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, fiscalizou o resultado das benfeitorias que atenderam demandas antigas de moradores. “Continuamos empenhados em entregar o melhor para a população belforroxense. Esse trabalho leva mais qualidade de vida, dignidade e progresso para a cidade”, completou Matheus, acompanhado da secretária municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, Cristiane do Sobreira.



Drenagem evita enchente



O pastor e morador de Vila Pauline, João Carlos Ribeiro, de 53 anos, agradeceu pelo compromisso da gestão municipal. "Já comemoramos as obras de drenagem que não deixaram as fortes chuvas impactarem o bairro, agora nós agradecemos pelo asfalto que será muito importante para nós e valoriza nossa comunidade", afirmou João. "Esse asfalto é uma benção para todos moradores", acrescentou o morador antigo, Devair de Oliveira, de 79 anos.

Devair Oliveira contou aos secretário Matheus Carneiro (centro) e à secretária Cristiane do Sobreira os benefícios da obra Rafael Barreto/PMBR



O militar e morador do Lote XV, Damião Aquino, de 61 anos, celebrou as intervenções da avenida. "Esse novo asfalto reduz tempo de deslocamento, conserta os defeitos e facilita acesso de um bairro para outro. Toda obra realizada é bem-vinda para os moradores", completou Damião.