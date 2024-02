Marisa Pereira da Silva foi contemplada e agradeceu por todo o trabalho que a prefeitura vem fazendo para ajudar quem foi atingido pelas enchentes - Rafael Barreto / PMBR

Marisa Pereira da Silva foi contemplada e agradeceu por todo o trabalho que a prefeitura vem fazendo para ajudar quem foi atingido pelas enchentesRafael Barreto / PMBR

Publicado 28/02/2024 17:51

Belford Roxo - A Prefeitura Municipal de Belford Roxo, através da Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, fez a entrega de kits com geladeira, fogão e cama box com colchão para as famílias cadastradas que foram atingidas pelas fortes chuvas do dia 13 de janeiro. Também foram entregues kit maternidade, material de limpeza e cestas básicas. Essa primeira remessa foi distribuída na sexta-feira (23), no bairro Vila São Luiz.



A Vila São Luiz foi um dos bairros mais afetados pelas fortes chuvas, chegando a ter o nível da água de 1,70 metro, ocasionando o alagamento de muitas residências na região. Além dos kits, a Prefeitura de Belford Roxo vem auxiliando as famílias com os cadastramentos para benefícios sociais como o Cartão Recomeçar e o Aluguel Social.

A secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Tati Ervite, destacou a importância do auxílio para as famílias cadastradas. "Esse é só o primeiro de muitos bairros que estaremos visitando para ajudar ao povo que sofreu com essas terríveis chuvas. De pouco a pouco, muitas famílias poderão estar sorrindo novamente", disse. "Ainda temos muito trabalho pela frente. Nós firmamos esse compromisso e iremos cumprir", concluiu Tati Ervite.

Gratidão



A moradora de Vila São Luiz, Marisa Pereira da Silva, 53 anos, vive com seu o filho, João Pedro, 11, agradeceu por todo o trabalho que a prefeitura vem fazendo pelo município. "Eles estão aí na lama junto com a população. As equipes na rua, dia e noite para trabalhar, fazendo de tudo para melhorar a situação nos bairros. Agradeço pelo respeito e o carinho", afirmou Marisa.

Mauro Pereira, 49, foi um dos moradores que teve a casa invadida pelos alagamentos das fortes chuvas. "A primeira enchente bateu 1,70 metro de água e teve essa última agora, chegando a 1,40 metro. Minha casa é simples, não tenho nada. Estava dormindo em uma cama de solteiro, junto com minha mulher e minha filha", disse. "Mas agora, recebemos todos os utensílios novos na caixa. E tudo isso, graças ao trabalho e a assistência que a prefeitura vem fazendo para toda a população", finalizou Mauro.