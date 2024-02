Mauro Sérgio de Santiago de Carvalho foi preso em flagrante e levado para a Deam - Divulgação

Mauro Sérgio de Santiago de Carvalho foi preso em flagrante e levado para a DeamDivulgação

Publicado 27/02/2024 15:50

Belford Roxo - A sorte – leia-se Guarda Municipal – cruzou o caminho da dona de casa J. no último domingo (25). A viatura da Guarda Municipal de Belford Roxo fazia patrulhamento de rotina quando seus agentes foram surpreendidos pela mulher que se jogou na frente do carro, na rua Belo Horizonte, bairro Vilar Novo. Os guardas De Farias e Ciodaro desceram da viatura e viram que a mulher estava com os pés sangrando e toda machucada, pois fora vítima de violência doméstica. O agressor, seu companheiro, Mauro Sérgio de Santiago de Carvalho, acabou sendo preso e conduzido à delegacia onde foi autuado e responderá por lesão corporal e ameaça.



Os guardas contaram que passava das 20h quando circulavam pela rua e se assustaram quando a mulher se jogou em frente à viatura. Eles pararam e socorreram a vítima que, toda machucada, disse que estava apanhando desde às 16h. Os agentes foram à casa dela, mas o agressor não se encontrava mais. J. foi levada ao Hospital Municipal, medicada e liberada, indo em seguida registrar a queixa na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam).

Com o agressor, os guardas municipais encontraram um facão Divulgação

Depois de registrar a queixa, J. voltou para casa. Um dos agentes, temendo pela segurança dela, passou o número do celular e disse que J. poderia ligar ou mandar mensagem a qualquer momento que se sentisse ameaçada. Por volta das 22h, o guarda recebeu uma mensagem de J. Ao abrir o celular, o agente viu uma foto mostrando J. embaixo da cama. Ela ainda avisou que seu companheiro estava em casa.Os agentes foram ao local e viram Mauro Sérgio transtornado. De Farias e Ciodaro pediram reforço e, com o auxílio dos guardas Matheus e Soares, conseguiram deter e prender o agressor. Mauro xingava J. e parecia estar embriagado. Ele foi levado para a delegacia e autuado por crime de lesão corporal (artigo 129, pena de três meses a um ano de reclusão) e ameaça (artigo 147, pena de seis meses de reclusão ou multa). Com Mauro César, os agentes encontraram um facão.J. revelou que no domingo chegou do trabalho às 16h30. Mauro parou na porta e ela não deu atenção indo para o quarto. O agressor a puxou pelos cabelos e começou a desferir socos na cabeça e no pescoço de J., que pediu para ele parar. Mauro continuou batendo no seu rosto e xingando-a. “Entrei para debaixo da cama e continuei apanhando nas pernas. Estou viva graças a Deus e aos anjos da Guarda Municipal que me salvaram”, encerrou J.