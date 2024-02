A ocorrência policial com a pistola e as drogas apreendida foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

Publicado 25/02/2024 18:49

Belford Roxo – Um criminoso foi preso, após troca de tiros com policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), neste domingo (25), no bairro Nova Aurora. Os agentes apreenderam com o homem: 01 pistola calibre 45; 01 carregador; 04 munições; 50 trouxinhas de maconha; e 23 pinos de cocaína.



Na ação, os policiais militares foram atacados a tiros por diversos homens armados quando faziam patrulhamento pelo bairro, sendo necessário o revide pelos agentes. Ao término do confronto, um criminoso foi preso.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).