Segundo a Guarda Municipal, o aparelho de ar-condicionado foi furtado por Alexsandro no CapsiDivulgação / GCM-BR

Publicado 23/02/2024 17:46

Belford Roxo - Agentes da Guarda Municipal de Belford Roxo prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (23), no centro do município, Alexsandro de Oliveira, que carregava um aparelho de ar-condicionado furtado do Centro de Atenção Psicossocial Infantil (Capsi). Ao ser detido, ele alegou que o produto foi uma doação de um ferro-velho. O caso foi registrado na 54ª DP e Alexsandro autuado no artigo 155 (furto qualificado), cuja pena de reclusão varia de um a quatro anos.

Em patrulhamento de rotina, o supervisor Farias e o guarda Ciodaro avistaram um homem carregando um aparelho de ar – condicionado. Feita a abordagem, ele justificou dizendo que o produto fora doado por um ferro – velho. Os guardas descobriram que o ar-condicionado é do Capsi. O homem conseguiu fugir e foi localizado no antigo prédio da Prefeitura, na Avenida Floripes Rocha, e quase foi linchado por populares.

Capturado, Alexsandro foi levado para a 54 DP que lavrou o flagrante e o encaminhou ao sistema penal.