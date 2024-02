Além da integração social, a festa também visou a coordenação motora, a criatividade, alguns dos princípios do que é o Caps, a autonomia - Divulgação / PMBR

Publicado 22/02/2024 17:43

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo, através da Secretaria Executiva de Saúde Mental, promoveu nesta quinta-feira (22) o Carnaval do CAPS, na unidade do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), em Areia Branca. A movimentação foi integrada com o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps-AD) e teve como objetivo de fomentar a integração social e divertir.



Com muitas máscaras, cartazes e acessórios de cabelo, a equipe do Caps criou um ambiente festivo com muita diversão para celebrar entre eles e com seus pacientes, uma movimentação em que possam fazer com que todos se sintam inseridos na sociedade. Além da integração social, a festa também visou a coordenação motora, a criatividade, alguns dos princípios do que é o Caps, a autonomia.



Atividades lúdicas



O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, ressaltou a importância da festividade. “Através de atividades lúdicas, musicais e artísticas, o carnaval no Caps se torna um instrumento terapêutico poderoso, fortalecendo vínculos, estimulando a criatividade e promovendo a autoestima dos participantes”, disse Christian.

Para a secretária executiva municipal de Saúde Mental, Camila Cortes, as festas entre os CAPS desempenham um papel crucial no processo terapêutico e de reintegração social dos usuários. "A equipe multidisciplinar, proporciona um espaço de acolhimento e inclusão, onde todos podem se expressar livremente e celebrar a vida de forma saudável", ressaltou.

“Para muitos, é uma oportunidade de ressignificar o período, antes associado ao uso abusivo de substâncias, em uma experiência de alegria, companheirismo e autoconhecimento. Além de mostrar que essas pessoas são capazes de desfrutar de momentos de diversão e convívio social de maneira positiva e inclusiva”, concluiu Camila.